شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من أسامة نبيه لـ فتوح على هامش مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لأحمد فتوح الظهير الأيسر على هامش المران الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد أسامة نبيه جلسة مع "فتوح" عقب انتهاء التقسيمة الفنية، تم خلالها الحديث مع اللاعب في بعض الأمور الخططية الخاصة بجانب منحه بعض النصائح والتعليمات استعدادا للفترة المقبلة.

عقب ذلك قام اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية إضافية وفقا لقرار أسامة نبيه المدير الفني لتجهيزة بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

وكان أسامة نبيه ألقى محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ومنح نبيه تعليمات فنية للاعبين، بجانب أدوار تكتيكية خاصة لهم في إطار الاستعداد للقاء المقبل في الدوري.

وعقب المحاضرة قام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة خططية خاصة، وتولى أسامة نبيه المدير الفني قيادة مجموعة، في حين تولى كل من أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين قيادة المجموعة الثانية، وتم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.