7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 27 يناير 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

حسين الشحات يبدأ المشاركة فى مران الأهلي بعد التعافي من إصابة الركبة

بدأ حسين الشحات، لاعب الأهلي، المشاركة فى تدريبات الفريق؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعاد الشحات للتدريبات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي بسبب آلام بسيطة فى الركبة، قبل أن يتعافى ويشارك فى المران.

البنك الأهلى يتواصل مع مسئولى غزل المحلة لحل أزمة نيكولاس وأحمد فتحى

أصدر نادى البنك الاهلى وغزل المحلة بيانا مشتركا حول أزمة رحيل ثنائى الجهاز الفنى نيكولاس محلل الأداء وأحمد فتحى المعد البدنى، وانضمامهما للجهاز الفنى الجديد بقيادة بابا فاسيليو.

أول تعليق من نور الشربيني بعد التتويج بأول ألقابها فى 2023

أعربت البطلة المصرية نور الشربيني عن سعادتها الكبيرة بعد التتويج بأول بطولة اسكواش فى 2023، وقالت الشربيني، فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين، "هناك الكثير من الأشخاص الذين أود أن أشكرهم، أولاً أود أن أشكر نوران على ما قدمته وقالته عنى، خضنا الكثير من المباريات معًا منذ وقت طويل، وأنا سعيدة لأننا ما زلنا نتواجه الآن".

رسائل تحفيزية من أسامة نبيه لنجوم الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

حرص أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي ستقام اليوم، الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

فيوتشر يجهز عمر كمال عبد الواحد لمواجهة الزمالك فى الدوري

بدأ عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق فيوتشر، المشاركة تدريجياً فى تدريبات الفريق، بعد تعافيه من إصابة الركبة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت فى غيابه عن عدة مباريات عن فريقه خلال الدوري.

كريم فؤاد يبدأ جلسات العلاج فى الأهلي بعد جراحة الصليبي

تواجد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى النادي على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ كريم فؤاد أولى جلسات العلاج الطبيعي بعد عودته للقاهرة عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التى خضع لها خارج مصر خلال الأيام الماضية.