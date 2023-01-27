شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ حمزة المثلوثي فى الزمالك للتعافى من إصابة السمّانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، بسبب الإصابة التى يعاني منها فى عضلة السمانة، ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه راحة سلبية للاعب من التدريبات، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
ويقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحص دوري للاعب من أجل الاطمئنان عليه حتى مرحلة التعافي من الإصابة .
على صعيد متصل، حرص أسامة نبيه، المدير الفني للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التى ستقام اليوم، الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.
وطالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة والتركيز فقط خلال التدريبات من أجل تخطى هذه المرحلة والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح والانتصارات وأكد أسامة نبيه للاعبين أن المسؤولية على عاتقهم كبيرة وهم لاعبون كبار ولديهم الخبرات لتخطى أى عقبات، وشدد على ضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط فى مواجهة فيوتشر المقبلة.
وحرص المدير الفني خلال الجلسة على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء المقبل.