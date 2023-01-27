شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ حمزة المثلوثي فى الزمالك للتعافى من إصابة السمّانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، بسبب الإصابة التى يعاني منها فى عضلة السمانة، ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه راحة سلبية للاعب من التدريبات، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحص دوري للاعب من أجل الاطمئنان عليه حتى مرحلة التعافي من الإصابة .