شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يطمئن على شيكابالا قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، على محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الأبيض بعد الوعكة الصحية التى يعاني منها بعد إصابته بنزلة برد قوية، تسببت فى غيابه عن التدريبات الفترة الماضية ولقاء غزل المحلة الأخير.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويجري الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة فحوصات متواصلة للاعب للاطمئنان على حالة شيكابالا، ومنحه أسامة نبيه المدير الفني للفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، ليواصل البرنامج العلاجي داخل منزله حتى يتعافي بشكل تام ويعود للمشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، حرص أسامة نبيه، المدير الفني للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، اليوم، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.