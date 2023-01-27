شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يطمئن على شيكابالا قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، على محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الأبيض بعد الوعكة الصحية التى يعاني منها بعد إصابته بنزلة برد قوية، تسببت فى غيابه عن التدريبات الفترة الماضية ولقاء غزل المحلة الأخير.
ويجري الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة فحوصات متواصلة للاعب للاطمئنان على حالة شيكابالا، ومنحه أسامة نبيه المدير الفني للفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، ليواصل البرنامج العلاجي داخل منزله حتى يتعافي بشكل تام ويعود للمشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة.
على صعيد آخر، حرص أسامة نبيه، المدير الفني للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، اليوم، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.
وطالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة والتركيز فقط خلال التدريبات من أجل تخطى هذه المرحلة والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح والانتصارات.
وأكد أسامة نبيه للاعبين أن المسؤولية على عاتقهم كبيرة وهم لاعبون كبار ولديهم الخبرات لتخطى أى عقبات، وشدد على ضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط فى مواجهة فيوتشر المقبلة.
وحرص المدير الفني خلال الجلسة على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء المقبل.