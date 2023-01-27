شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للإسماعيلي بعمر الساعي لاعب الوسط الصاعد بالتشكيل الأساسى للمرة الأولى استعداداً للقاء الداخلية، بعد قليل، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

التشكيل جاء على النحو التالي..

حارس مرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد دسوقي – محمد نصر – محمد هاشم – باهر المحمدي .

خط الوسط .. عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد عبد السميع – محمد الشامي .

خط الهجوم .. فراس شواط – عمر الساعي.

وعلى مقاعد البدلاء .. محمد كوكو – عصام صبحي – محمد بيومي – أحمد محسن – عمر الوحش – محمود الشبراوي – محمد حسن – باسم مرسي – ياو أنور .