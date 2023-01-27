شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعود لتدريبات الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، فى المران الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد «معلول» للمشاركة فى التدريبات بعدما قام الجهاز الفني بمنحه راحة عقب مباراة الزمالك التى فاز بها الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة فى الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل في أول مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف.
على صعيد متصل، تواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية بالمغرب من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة بعثة الفريق الأحمر في مدينة طنجة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل.
ويحرص مسئولو النادي الأهلي على التواصل مع السافرة المصرية واللجنة المنظمة من أجل معرفة أماكن الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في المغرب، بخلاف الاطمئنان على تهيئة كل الأجواء لنجاح الفريق الأحمر في مشواره بكأس العالم للأندية.
على صعيد ردود أفعال مباراة البنك الأهلي، أعرب مارسيل كولر عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي، في المباراة التى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تحسم مسابقة الدوري، خاصة أن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط ، وأوضح كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أن مباراة البنك لن تكون سهلة، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك، واللعب بعد 48 ساعة فقط أمام البنك الأهلي".
وأضاف، "خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف"، وأكد المدير الفني أن فلسفته كمدرب تتلخص فى القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.