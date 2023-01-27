شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعود لتدريبات الأهلي قبل السفر للمغرب للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، فى المران الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد «معلول» للمشاركة فى التدريبات بعدما قام الجهاز الفني بمنحه راحة عقب مباراة الزمالك التى فاز بها الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة فى الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير المقبل في أول مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف.

على صعيد متصل، تواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية بالمغرب من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة بعثة الفريق الأحمر في مدينة طنجة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل.

ويحرص مسئولو النادي الأهلي على التواصل مع السافرة المصرية واللجنة المنظمة من أجل معرفة أماكن الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في المغرب، بخلاف الاطمئنان على تهيئة كل الأجواء لنجاح الفريق الأحمر في مشواره بكأس العالم للأندية.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الاكتفاء بإبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحيث يغلق الملف عقب الانتهاء من ضم مهاجم أجنبي سوبر، لتلبية احتياجات الجهاز الفني، والذي تعمل عليه إدارة الأهلي في الوقت الحالي.