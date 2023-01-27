شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل 1/1 بين أسوان وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان وطلائع الجيش، التى تقام حالياً بملعب الأول فى انطلاقة الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز، بالتعادل بهدف لمثله.

وضم تشكيل أسوان الذي أعلن أيمن الرمادي المدير الفني كلاً من: عمرو حسام ، علي فتحي، أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة محمد مصطفى ميدو أحمد خالد، رافائيل، عماد الكابو ، محمد ناجي جدو، محمد حمدي زكي وأحمد بلحاج

فيما ضم تشكيل الطلائع الذى أعلنه محمد يوسف المدير الفني للفريق كلاً من: أحمد مسعود ،أحمد متعب، أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، حسن مجدي ،مصطفى الخواجة فريد شوقي، أحمد سمير ، إسلام محارب، محمود وادي وكريم طارق

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وأن كان أسوان هو البادئ بتشكيل خطورة على مرمى الفريقين ، وشهدت الدقائق 18 إشهار محمد سلامة "ميدو" حكم المباراة بطاقة صفراء للنيجيري رافائيل أياجوا لاعب أسوان بعد تدخل على إسلام محارب في وسط الملعب.

وواصل أسوان الضغط على مرمى الطلائع إلى أن سجل محمد حمدي زكي الهدف الأول لزهرة الجنوب فى الدقيقة 22 حيث مرر أحمد خالد كرة إلى محمد حمدي زكي وسدد الأخير كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك مُعلناً الهدف الأول في المباراة خلال الدقيقة 22.

نشط أداء الفريقين بعد هدف أسوان وحاول الطلائع تسجيل هدف التعادل كما حاول أبناء ايمن الرمادي تسجيل هدف التعزيز ولعب محمود وادي كرة رأسية خطرة مرت بجوار القائم لتضييع فرصة على الطلائع. بعدها مباشرة وصلت كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أسوان عن طريق بلحاج الذي مرر كرة إلى محمد ناجي جدو وسدد الأخير كرة رأسية ارتطمت بالقائم الأيسر لتضييع فرصة على أسوان ، ويتواصل الأداء وسط الملعب وتعرض أحمد بلحاج لاعب أسوان للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي أحتسب فيه الحكم ضربة جزاء لصالح طلائع الجيش في اللحظات الأخيرة سجل منها محمود الوادي هدف التعادل لينتهي هذا الشوط بالتعادل إنتهى بتقدم أبناء زهرة الجنوب بهدف لمثله.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يحل أسوان بالمركز التاسع برصيد 18 نقطة.