شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يبدأ المشاركة فى مران الأهلي بعد التعافي من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حسين الشحات، لاعب الأهلي، المشاركة فى تدريبات الفريق؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعاد الشحات للتدريبات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي بسبب آلام بسيطة فى الركبة، قبل أن يتعافى ويشارك فى المران.



حسين الشحات

وخاض الفريق مرانًا قويًا اليوم، الجمعة؛ استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف في مباراة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ قبل السفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وعاد الفريق لتدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الخميس ضمن البرنامج الذى وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة فى «الجيم»، وأدوا باقى الفقرات الخططية بالملعب، ويستعد الفريق لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الأول من فبراير المقبل فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف في مباراة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.