شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية للأهلى فى السلة والطائرة والقدم اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم، الجمعة، منافسات قوية لفرق الأهلى فى السلة والطائرة والقدم، نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية.. «أهلي 2007 » يواجه سموحة فى بطولة الجمهورية «أهلي 2007 » يواجه سموحة فى بطولة الجمهورية

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم، الجمعة، مع ضيفه سموحة، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة الـ16 من بطولة الجمهورية.

ويدخل أهلي 2007 مباراة سموحة بهدف تحقيق فوز جديد فى البطولة، سعيًا للانفراد بصدارة الترتيب، ومواصلة المنافسة على الفوز بلقب للدوري للموسم الثاني على التوالي، علمًا بأن لقاء اليوم يأتي بعد فترة توقف لبطولة الجمهورية مواليد 2007 بسبب امتحانات نصف العام الدراسي.

ويمتلك أهلي 2007 فلا رصيده 38 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، مسجلًا ٣٢ هدفاً مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً ووائل إسماعيل مدرباً مساعداً ومصطفى عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.