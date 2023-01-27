شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لرباعي حراسة المرمى بالفريق "محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية"، على هامش المران الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعداداً لمباراة فيوتشر المقبلة في الدوري.

وقسم أيمن طاهر البرنامج التدريبي الخاص بالحراس إلى فقرتين، وتضمنت الأولى تدريبات بدنية وتأهيلية قوية تم خلالها استخدام بعض الأدوات الرياضية وذلك لتجهيز الحراس بالشكل المناسب.

وجاءت الفقرة الثانية فنية وخططية، من خلال تدريب الحراس على التعامل مع التسديد من جميع المسافات وكافة الأوضاع بالإضافة للكرات العرضية والحصول عليها بالشكل السليم والمتقن، كما تم التركيز على عمل تقسيمة مصغرة شارك فيها أيمن طاهر لتدريب الحراس على التعامل مع بعض الكرات باعتباره لاعبا وليس حارسا للمرمى.

وحرص أيمن طاهر على عقد اجتماع فنى مصغر مع رباعي حراسة المرمي ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة بجانب أمور أخرى تحفيزية استعدادا للفترة المقبلة.