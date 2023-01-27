شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة قبل انطلاق الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتصالات والزمالك مع الجزيرة والتأمين مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى مع سموحة.



ترتيب دوري السلة

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى برصيد 16 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها، ويحل الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة بالخسارة فى مباراة واحدة.

ويأتى الزمالك فى المركز الثالث بـ13 نقطة بعد الخسارة فى 3 مباريات، ثم طلائع الجيش رابعا بفارق نقطة عن الزمالك، ويليه فى المركز الخامس بنفس الرصيد 12 نقطة.

ويقع سموحة فى المركز السادس برصيد 10 نقاط ثم سابعا ب9 نقاط وهو نفس رصيد التأمين الذى يقع فى فى قاع ترتيب الدورى.