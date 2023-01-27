شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتواصل مع مسئولى غزل المحلة لحل أزمة نيكولاس وأحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى البنك الاهلى وغزل المحلة بيانا مشتركا حول أزمة رحيل ثنائى الجهاز الفنى نيكولاس محلل الأداء وأحمد فتحى المعد البدنى، وانضمامهما للجهاز الفنى الجديد بقيادة بابا فاسيليو.

وجاء البيان كالتالى، "خلال اتصال هاتفي بين اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، أكد اللواء أشرف نصار احترام إدارة نادى البنك الأهلي لجماهير المحلة العظيمة ولإدارة نادى غزل المحلة المحترمة".

كما أكد حرصه وإدارة نادي البنك الأهلي على عدم الإضرار بمسيرة فريق غزل المحلة، وأن مشاركة المدربين نيكولاس محلل الأداء واحمد فتحي مدرب اللياقة، فى تدريب نادي البنك الأهلي قبل الحصول على إخلاء الطرف من نادي غزل المحلة، ووفقا للقواعد واللوائح المعمول بها، أن مشاركتهما فى التدريب والذى تسبب فى سوء تفاهم بين الناديين لم يكن عن قصد او تعمد من إدارة نادي البنك الأهلي .

واحتراما لميثاق الأخلاق الرياضي وتمسكا بالعلاقات الطيبة بين الناديين فقد اتفق رئيسا الناديين علي عدم حضور المدربين المذكورين لتدريبات فريق البنك الأهلي خلال الأستعدادات لمبارة الفريقين وكذا عدم التواجد ضمن الجهاز الفني خلال المباراة المقرر اقامتها الاثنين القادم 30 يناير 2023.

كما اتفق رئيسا الناديين على أن يقوم المدربان بالتوجه إلى نادى غزل المحلة صباح الثلاثاء وفسخ تعاقدهما والحصول على إخلاء الطرف من النادي.

وأثني السيد أسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة على المبادرة الطيبة من رئيس نادى البنك الأهلي اللواء أشرف نصار بسرعة التواصل لحل الأزمة قبل تفاقمها ، ووجه الشكر لإدارة نادي البنك الأهلي التي ضربت مثلا يحتذي به في إعلاء الأخلاق بين أطراف المنظومة الرياضية وتغليب المصلحة العامة بما يدعم إستقرار المنظومة الكروية.