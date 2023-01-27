شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجولة الـ16 لبطولة الدوري وترتيب الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإثارة فى بطولة الدوري المصري لكرة القدم جولة بعد أخرى، فى ظل الصراع المُثير فى القمة والقاع، ونستطلع فى السطور التالية بعض المعلومات المهمة عن بطولة الدوري التى تنطلق الجولة السادسة عشرة منها اليوم وإلى التفاصيل:

س: ما هى مباريات اليوم فى انطلاقة الجولة الـ16؟

ج: انطلقت منذ قليل الجولة الـ16 من الدوري المصري، ويلتقي أسوان مع طلائع الجيش، بينما يلاقي الإسماعيلي نظيره الداخلية، وآخر مباراة فهى بين الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب.

س: ماذا عن مواعيد وملاعب هذه المباريات؟

ج: في المواجهة الأولى، بدأت مباراة الطلائع أمام أسوان، فى الساعة 2.45 عصراً باستاد أسوان الرياضى، وفى المباراة الثانية يستدرج الإسماعيلي نظيره الداخلية فى الخامسة مساءً، باستاد الإسماعيلية أما اللقاء الثالث فيلتقي المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

س: ما هو ترتيب الدوري المصري قبل انطلاقة جولة اليوم؟

ج:يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، يليه فيوتشر بـ31 نقطة، ثم بيراميدز بـ30 نقطة، وبعدهم المقاولون العرب بـ27 نقطة، ويأتي الزمالك خامساً فى المركز الـ26 نقطة.. وفيما يلى ترتيب جدول الدوري بعد 15 جولة..