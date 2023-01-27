شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني أكثر اللاعبات تتويجاً ببطولة الأبطال للاسكواش برصيد 4 ألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، أكثر اللاعبات عبر التاريخ تتويجاً ببطولة الأبطال أو بطولة "توك"، أو بطولة "جي بي مورجان"، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال يناير الجاري.

وحصدت نور الشربيني لقب البطولة بعد الفوز فى مباراة الدور النهائي التي أقيمت فجر اليوم، لتحقق لقبها الرابع عبر تاريخ البطولة والتي توجت بها في أعوام: 2016, 2018, 2019 و 2023.

وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة الأبطال أو بطولة "توك"، والتي استضافتها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 27 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 3-1 retired، حيث انسحبت نوران في الشوط الثاني للإصابة.

وقبل انطلاق البطولة أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، انسحاب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك بسبب استمرار إصابته في الركبة، التي منعته من المشاركة في أكثر من بطولة خلال الفترة الماضية، بينما شارك في البطولة المرتقبة من مصر 31 لاعباً ولاعبة.

وشارك في منافسات الرجال 14 لاعباً وهم: مصطفى السرتي، يحيى النوساني، علي أبو العنين، محمد الشربيني، عمر مسعد، محمد أبو الغار، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مروان الشوربجي، ومصطفى عسل.

وشاركت في منافسات السيدات 17 لاعبة وهن: مريم متولي، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، زينة ميكوي، جنا شيحة، هنا رمضان، هنا معتز، نادين شاهين، نور الشربيني، ندى عباس، روان العربي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نور الطيب، نوران جوهر.