شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يبدأ جلسات العلاج فى الأهلي بعد جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى النادي على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ كريم فؤاد أولى جلسات العلاج الطبيعي بعد عودته للقاهرة عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التى خضع لها خارج مصر خلال الأيام الماضية.



كريم فؤاد

ويستعد الفريق لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية. ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري والتي كانت أخر مباراة للأحمر قبل مونديال الأندية، وعبّر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تحسم مسابقة الدوري، خاصة أن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، "كنا نعلم أن مباراة البنك لن تكون سهلة، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك، واللعب بعد 48 ساعة فقط أمام البنك الأهلي".

وأضاف، "خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف"، وأكد المدير الفني أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.