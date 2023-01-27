شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحفيزية من أسامة نبيه لنجوم الزمالك قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي ستقام اليوم، الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

وطالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة والتركيز فقط خلال التدريبات من أجل تخطى هذه المرحلة والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح والانتصارات.

وأكد أسامة نبيه للاعبين أن المسؤولية على عاتقهم كبيرة وهم لاعبون كبار ولديهم الخبرات لتخطى أى عقبات، وشدد على ضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط فى مواجهة فيوتشر المقبلة.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء المقبل.