شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يشكو محلل الأداء والمعد البدنى لاتحاد الكرة بعد انضمامهما للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة، برئاسة أسامة خليل، التقدم بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد ثنائي الجهاز الفني للفريق نيكولاس ديجولاس محلل الأداء، وأحمد فتحى المعد البدني، بعد رحيلهما للانضمام للجهاز الفنى للبنك الأهلي مع اليوناني بابافاسيلو المدير الفني السابق للمحلة.

وتأتى الشكوى التى سيتقدم بها مسؤلو المحلة للجبلاية بعدما فوجئت إدارة النادى باعتذار الثتائي عن العمل، وانضمامهما للعمل فى جهاز بابافاسيليو الجديد مع فريق البنك الأهلي دون الحصول على اذن من نادي المحلة.

ومازاد من غضب مسؤولي المحلة أن الثنائي كان متواجدا فى مران غزل المحلة أمس، وأعلنا انضمامهما للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، الذى سيلتقي معه فريق غزل المحلة الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن تتضمن شكوى المحلة ضد الثنائي نيكولاس ديجولاس محلل الأداء، وأحمد فتحى المعد البدني، مطالبة اتحاد الكرة بضرورة تطبيق اللائحة الخاصة برحيل المدربين عن الأندية، والتى تمنع المدرب الذى يتقدم باستقالته من العمل فى أى نادٍ آخر فى نفس الموسم.

وسبق لمسؤلي غزل المحلة استخدام هذه اللائحة من قبل ونجحوا فى إفساد انتقال بابافاسيليو لتدريب النادي المصري قبل عدة أسابيع، عندما تلقى عرضا للتدريب الأخير مقابل 50 ألف دولار فى الشهر، ما يوازى 5 أضعاف راتبه مع غزل المحلة.

ومن المنتظر أن يحصل نادى المحلة على 25 ألف دولار من اليوناني بابافاسيليو، بعد إعلان توليه مهمة تدريب فريق البنك الأهلي، وقيمة الشرط الجزائي الذي وضعته إدارة النادي عندما طلب المدرب اليوناني الرحيل لظروف أسرية خاصة شرحها لأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الاخير قبل رحيله عن تدريب المحلة وعودته إلى بلاده.

ويلتقي فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل، بملعب الأخير، ويحتل زعيم الدلتا المركز السادس برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.