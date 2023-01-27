شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فقرات متنوعة استعداداً لمواجهة أوكلاند سيتى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ قبل السفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وعاد الفريق لتدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الخميس ضمن البرنامج الذى وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة فى «الجيم»، وأدوا باقى الفقرات الخططية بالملعب، ويستعد الفريق لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الأول من فبراير المقبل فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف في مباراة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري والتي كانت أخر مباراة للأحمر قبل مونديال الأندية، وعبّر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تحسم مسابقة الدوري، خاصة أن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، "كنا نعلم أن مباراة البنك لن تكون سهلة، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك، واللعب بعد 48 ساعة فقط أمام البنك الأهلي".

وأضاف، "خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف"، وأكد المدير الفني أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وتطرق إلى الحديث عن عدم مشاركة كهربا أمام البنك الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب عاد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وشارك في مباراتين، ومن الصعب أن يدفع به في المباراة الثالثة لتجنب تعرضه للإصابة، وأنه يتناقش باستمرار مع الجهاز الفني لحماية اللاعبين.

وواصل حديثه عن كهربا مؤكدًا أنه دفع باللاعب في مركز رأس الحربة ومنحه الثقة، واللاعب قدم المطلوب منه، حيث سجل وساهم في صناعة الأهداف، وأنه سوف يحصل على فرصة المشاركة من جديد.

وأوضح كولر أن كوكا اشتكى من ألم بسيط في العضلة الخلفية، ولذلك تم استبداله، كما أكد أن خالد عبد الفتاح يجيد اللعب في أكثر من مركز، وشدد المدير الفني على أنه سوف يحسم قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، بناء على تقييم حالة اللاعبين ومدى جاهزية كل لاعب.