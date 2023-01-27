شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ"16".. الشيخ فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، اليوم الجمعة، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة، وعلى رأسها مباراة الزمالك مع فيوتشر.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ترتيب هدافى الدوري المصري أحمد الشيخ غزل المحلة 7 أحمد سيد زيزو الزمالك 6 محمد شريف الأهلي 5 رفيق كابو إنبي 5 رمضان صبحي بيراميدز 5 فاجري لاكاي بيراميدز 5 جوب مابولولو الاتحاد السكندري 5 مصطفى فتحي بيراميدز 5 مروان حمدي المصري البورسعيدي 4 جوزيف أوشايا المقاولون العرب 4 محمد رضا بوبو فيوتشر 4 محمد هلال البنك الأهلي 4 رزقي حمرون فاركو 4 كريم بامبو البنك الأهلي 4 جون أوكولي المقاولون العرب 4 كريم طارق طلائع الجيش 4

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