شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، لخوض مباراة جديدة فى الدورى المصري بعدما أغلق صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها بهدفين مقابل هدف.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.