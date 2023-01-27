شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن الفوز السادس على التوالي فى مواجهة الاتحاد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويبحث المقاولون العرب خلال مباراة اليوم عن حصد سادس انتصار على التوالي، حيث حقق ذئاب الجبل خمس انتصارات متتالية جاءت كالتالي:

- الفوز على الداخلية 2/1

- الفوز على أسوان 1/0

- الفوز على الإسماعيلي 3/1

- الفوز على الطلائع 2/1

- الفوز على حرس الحدود 3/2

ويدخل المقاولون المباراة متسلحا بمعنويات كبيرة، نظرا للنتائج المميزة التى حققها شوقى غريب، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق فى الثالث من أغسطس الماضى، حيث قاد شوقى غريب المقاولون العرب فى 22 مباراة، حتى الآن، حقق خلالها 11 انتصارا، وتعادل فى 7 مباريات وخسر 4 لقاءات فقط خلال الموسمين الماضى والجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة وذلك بعدما خاض 15 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 25 يحتل بها المركز السادس فى جدول الترتيب.