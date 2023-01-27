الامارات | مدرب ليفربول يحدد مفتاح الفوز في مواجهة برايتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا يورجن كلوب مدرب ليفربول فريقه إلى الانضباط في الدفاع بينما يستعد الفريق لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أسابيع من خسارة مذلة 3-صفر في الدوري الممتاز أمام نفس المنافس. وتغلب ليفربول حامل لقب الكأس على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة الإعادة ليضرب موعدا مع برايتون الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى ليفربول في مباراتين بالدوري هذا الموسم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كلوب إن هزيمة ليفربول في الدوري أمام برايتون كانت أسوأ أداء له على الإطلاق خلال فترة وجوده في النادي، وعندما سئل عما يمكن تغييره في مباراة الأحد، قال للصحفيين "كل شيء". وأضاف المدرب الألماني "أعتقد أننا أظهرنا أننا نريد حقا المضي قدما. نريد دائما التحسن وهذا ما سنفعله. برايتون في لحظة جيدة حقا. لا تزال أسوأ مباراة رأيتها على الإطلاق لأحد الأندية التي دربتها، والحمد لله إننا لم نخض الكثير من المباريات بعدها، لقد قدمنا أداء جيدا حقا في لحظات وفترات من المباريات. في الشوط الأول ضد تشيلسي كنا منضبطين للغاية ولم نمنحهم الكثير من الفرص. علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى ضد برايتون بالطبع".

ومنذ هزيمته أمام برايتون، حافظ ليفربول على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين ضد ولفرهامبتون وتشيلسي. وقال كلوب "الشباك النظيفة أمر هائل بالنسبة لنا. الجميع ينتظر أداء رائع ولكن هذا يستغرق وقتا ويبدأ بالشباك النظيفة". واختار كلوب اللعب في الوسط بثلاثة لاعبين هم نابي كيتا وتياجو ألكانتارا وستيفان بايتشتيتش ضد كل من ولفرهامبتون وتشيلسي. وقال مدرب ليفربول إن الحصول على التوليفة الصحيحة في خط الوسط سيكون ضروريا ضد برايتون.

وقال كلوب "لدينا ستة أو سبعة لاعبين وسط في أفضل حالاتهم وهو الوضع المثالي لكن ثلاثة فقط يمكنهم البدء. لا يمكنك ارتكاب أخطاء في التشكيلة الأساسية".

وقال المدرب الألماني إن ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو "سيستغرقان أسبوعين، ثم يمكنهما الانضمام إلى التدريب. سيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور بعدها. "(آرثر ميلو) يركض كثيرا، أعتقد أنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيتمكن من الانضمام إلى التدريبات الجماعية. فابيو كارفالو سيغيب".