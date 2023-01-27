شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فبراير وصول الوفود المشاركة فى البطولة العربية لاختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين لاستضافة منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية والمقرر إقامتها يوم 5 فبراير المقبل باستاد القاهرة.

وتصل الوفود المشاركة يوم 3 فبراير قبل انطلاق البطولة بـ 48 ساعة، استعدادا للبطولة وبحضور الاجتماع الفنى للبطولة.

والدول للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالقاهرة 5 فبراير المقبل، هى: من سوريا واليمن والعراق، والسعودية، والكويت، وفلسطين، والجزائر، والصومال، والسودان، والإمارات، وعمان، والبحرين، وتونس، والمغرب بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الهواة 3 فبراير المقبل قبل انطلاق البطولة العربية للمنتخبات بـ 48 ساعة، وهى أول مرة يتم فيها تنظيم منافسات للهواة.

وتوجه لمضمار استاد القاهرة مجدى عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس لجنه المراسم والإعداد للبطولة، ويرافقه محمد أبو أفندى عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى لوضع اللمسات الأخيرة للملعب وترتيبات حفل الافتتاح والختام للبطولة.