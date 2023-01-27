شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الكراسى الموسيقية مستمرة بين الأندية والمدربين في الدورى.. العشرى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الحالية في الدورى المصرى لعبة الكراسى الموسيقية بين المدربين، بعدما رحل أكثر من مدرب عن تدريب نادى إلى نادى آخر والتي جاءت أبرزها بعد انتهاء الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى.

ورحل أكثر من مدرب عن النادى الذى يقوده ما بين إقالة أو اعتذار، ليتفاجئ المتابعون بتعيينهم في أندية أخرى، لينطبق عليهم لعبة الكراسى الموسيقية بين الأندية وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

أحمد سامى من سيراميكا إلى سموحة

قررت إدارة نادى سيراميكا توجيه الشكر إلى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التى قضاها مع الفريق. وأكدت إدارة نادى سيراميكا أنها اتفقت مع سامى على فسخ العقد بالتراضى، فى إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وبعد أقل من يومين يعلن نادى سموحة تعيين أحمد سامى مديرا فنيا للفريق خلفا للراحل طارق العشرى، ليقود أحمد سامى سموحة في الجولة السادسة عشر في الدورى أمام إنبى، بعدما قاد سيراميكا في الجولة الـ15 من الدورى.

بابا فاسيليو من غزل المحلة إلى البنك الأهلى

رحل اليوناني بابا فاسيليو عن غزل المحلة بعدما توصل لاتفاق مع الإدارة لتوجيه الشكر له لأسباب أسرية بعدما نجح في قيادة المحلة للمربع الذهبى في جدول ترتيب الدورى.

وتفاجئ متابعو كرة القدم بتعيينه مديرا فنيا لفريق البنك الأهلى خلفا للراحل حلمى طولان الذى تمت إقالته، ويعود للدورى المصرى مجددا بعد أقل من شهر على إقالته من المحلة.

طارق العشرى من سموحة إلى فاركو

وجه مجلس إدارة نادى سموحة الشكر لطارق العشرى المدير الفني للفريق، على كل ما قدمه مع الفريق السكندرى بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، خاصة بعد دخوله في تصريحات متبادلة بينه وبين فرج عامر.

وبعد أقل من 24 ساعة تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع طارق العشرى ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لمدة موسم ونصف الموسم، ومن المقرر أن يقود طارق العشرى مران فاركو اليوم الخميس لأول مرة استعدادا للتحديات المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.