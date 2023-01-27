شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ميدو مع الإسماعيلى قبل مواجهة الداخلية الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو نظيره الداخلية فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 6 مباريات خسر فى الأولى من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، ثم خسر من حرس الحدود بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق واخيراً تعادل مع أسوان سلبياً.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 9 نقاط بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا، بينما بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ويسعي الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الإنتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وتشهد هذه المباراة عودة محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباراتي طلائع الجيش وأسوان.