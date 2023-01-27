الامارات | "فيديو جدلي" يفرض على والد ديوكوفيتش متابعة "تنس أستراليا" من المنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلى سردجان ديوكوفيتش والد نجم كرة المضرب الصربي نوفاك عن حضور مباراة نجله في نصف بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب اليوم في ملبورن، لعدم إثارة التوتر بعد جدلية ظهوره بجانب مشجعين يحملون علماً روسياً عليه صورة الرئيس فلاديمير بوتين. وكتب في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "أنا متواجد هنا فقط لدعم ابني"، رداً على الجدل الدائر في الساعات الأخيرة.

تابع والد المصنف الأول عالمياً سابقاً "لم يكن لديّ أي نية بتصدر عناوين الصحف أو اثارة أي تشويش، كي لا يحصل اي ارتباك خلال نصف النهائي لابني او لمنافسه، فضّلت مشاهدة المباراة من المنزل". وأظهر مقطع فيديو نُشر على حساب أسترالي موال لروسيا في موقع يوتيوب، سردجان ديوكوفيتش خارج الملعب رفقة رجل يحمل علماً روسياً تتوسطه صورة الرئيس فلاديمير بوتين. وعُلّق على الفيديو "والد نوفاك ديوكوفيتش يدلي بتصريحات سياسية جريئة".

وكان السفير الأوكراني في أستراليا، فاسيل ميروشنيتشنكو دعا نوفاك ديوكوفيتش الذي يلاقي الأميركي تومي بول في نصف نهائي بطولة استراليا، إلى الاعتذار شخصياً وتوضيح موقفه من الغزو الروسي لأوكرانيا. قال "من المهم أن يُعالج نوفاك هذا الوضع. يجب أن يعتذر عما حصل ويدين الغزو الروسي لاوكرانيا".