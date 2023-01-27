الامارات | جماهير اتحاد جدة تستفز رونالدو بهتاف قاهر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفزت جماهير اتحاد جدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ورددت على المدرجات "ميسي.. ميسي.. ميسي" الغريم التقليدي والتاريخي في صراع الأساطير الذي امتد بين كلا اللاعبين عندما كانا لاعبين في ريال مدريد وبرشلونة.

وقبل وأثناء وبعد انتهاء المباراة استفزت جماهير الاتحاد رونالدو في محاولة للتأثير عليه ويبدو أنها نجحت خصوصاً أن "الدون" لم يسجل وخرج فريقه خاسراً 1-3 في مباراة مثيرة أهدر فيها كريستيانو هدفاً محققاً برأسه وارتدت الكرة على مرمى النصر الذي استقبل خلالها هدفاً.

وكان رونالدو قد انتقل للنصر أخيراً لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في صفقة شغلت الشارع الرياضي العالمي وجذبت الأضواء للملاعب السعودية بشكل لافت حتى أن 100 دولة تقدمت لشراء حقوق متابعة مباريات الدوري السعودي.

