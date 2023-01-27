شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يجهز عمر كمال عبد الواحد لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق فيوتشر، المشاركة تدريجياً فى تدريبات الفريق، بعد تعافيه من إصابة الركبة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت فى غيابه عن عدة مباريات عن فريقه خلال الدوري.

ويسابق الجهاز الفني لفيوتشر، بقيادة علي ماهر، الزمن لتجهيز عمر كمال قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، نظراً للقيمة الفنية التى يمثلها اللاعب للفريق.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نادي الزمالك فى الجولة 16 من الدوري والمقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

وشدد علي ماهر على أن الفريق الأبيض أصبحت لديه دوافع كبيرة للقتال أمام فيوتشر من أجل مصالحة الجماهير، وهو ما يستدعى تركيز اللاعبين للخروج باللقاء إلى بر الأمان.

وتعادل فيوتشر فى الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، ليحافظ أبناء علي ماهر على سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 22 مباراة متتالية في جميع البطولات.

وترجع آخر هزيمة لفيوتشر إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

وفرض فيوتشر هيمنته على المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى ولم يتلق أى هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 20 هدفا واستقبلت شباكهم 11.