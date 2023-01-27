شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يشارك فى بطولة التصنيف العالمى بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد المصارعة على مشاركة المنتخب فى منافسات بطولة الرانك الأولى "التصنيف العالمى" المقرر إقامتها بكرواتيا فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وتستضيف مصر بطولة الرانك الثانية والتى تقام نهاية فبراير باستاد القاهرة بعد نقلها من الإسكندرية بسبب حجز الصالة.

واعتذر عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة عن المشاركة فى بطولة الرانك الأولى بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرا، ابل انها لن تمنعه من المشاركة فى البطولة الثانية التى تقام بمصر.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة تكليف فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، مندوبا فنيا للاتحاد الدولى في بطولة إبراهيم مصطفى، التي تقام بمصر الشهر المقبل.

قرر مسئولو اتحاد المصارعة إلغاء بطولة الجمهورية التى كان مقررا إقامتها فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والاكتفاء ببطولة البراعم، التى تنظمها المناطق والأفرع.

وجاء قرار اكتفاء الاتحاد بمهرجان البراعم للمناطق والأفرع، نظرا لانشغال الاتحاد بتنظيم بطولة إبراهيم مصطفى، والتى تقام بمصر نهاية فبراير المقبل، ببرج العرب بالإسكندرية .

وكان من المقرر إقامة بطولة الجمهورية فى الأسبوع الأول من فبراير ولكن تم الاكتفاء بمهرجان البراعم الشتوى، على أن تقوم الفروع والمناطق بتحديد المواعيد.