شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة جمعت الإسماعيلى والداخلية قبل لقاء الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق الداخلية اليوم الجمعة فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الانتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

ورصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي تاريخ لقاءات الفريقين خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر، وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلي 12 مباراة، فاز 5 تعادل 5 خسر 2، له 14 هدفًا عليه 6 أهداف، كلين شيت 7 لقاءات

– الدوري العام ..

لعب 10 مباريات، فاز 4 تعادل 5 خسر 1، له 11 هدفًا عليه 5 أهداف، كلين شيت 6 مباريات

ملعب الإسماعيلي .. فاز 3 تعادل 1 خسر 1، له 8 أهداف عليه 3 أهداف، كلين شيت مباراتين

ملعب الداخلية .. فاز 1 تعادل 4، له 3 أهداف عليه هدفين، كلين شيت 4 مباريات

أهداف لاعبى الإسماعيلى عن طريق 8 لاعبين .. حسنى عبد ربه وكريم بامبو وديجو كالديرون هدفين لكلا منهما، جون آنطوى وباهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا ووجيه عبد الحكيم ومحمود متولى هدفًا لكلا منهما

– كأس مصر ..

لعب مباراتين، فاز 1 خسر 1، له 3 أهداف عليه هدفًا، كلين شيت مباراة واحدة

الهدافين .. حسنى عبد ربه هدفين – محمد زيكا هدفًا