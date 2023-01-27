شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نور الشربيني بعد التتويج بأول ألقابها فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني عن سعادتها الكبيرة بعد التتويج بأول بطولة اسكواش فى 2023، وقالت الشربيني، فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين، "هناك الكثير من الأشخاص الذين أود أن أشكرهم، أولاً أود أن أشكر نوران على ما قدمته وقالته عنى، خضنا الكثير من المباريات معًا منذ وقت طويل، وأنا سعيدة لأننا ما زلنا نتواجه الآن".

وأضافت، أتمنى لنوران الشفاء العاجل وآمل أن تعود مرة أخرى بسرعة، وتتعافى بشكل جيد ونأمل أن نلعب نهائي آخر فى البطولة البلاتينية القادمة.

واختتمت نور الشربينى، "أريد فقط أن أشكر الجميع في مصر، والدي ، أخي، خطيبي، كل من يدعمني ويؤمن بي منذ عام ونصف، أود أيضًا أن أشكر مدربي الاسكواش على كل الدعم".

وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة الأبطال أو بطولة "توك"، والتى استضافتها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 27 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 3-1 retired، حيث انسحبت نوران في الشوط الثاني للإصابة.

وشارك في منافسات الرجال 14 لاعباً من مصر وهم: مصطفى السرتي، يحيى النوساني، علي أبو العنين، محمد الشربيني، عمر مسعد، محمد أبو الغار، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مروان الشوربجي، ومصطفى عسل.

وشاركت في منافسات السيدات 17 لاعبة وهن: مريم متولي، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، زينة ميكوي، جنا شيحة، هنا رمضان، هنا معتز، نادين شاهين، نور الشربيني، ندى عباس، روان العربي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نور الطيب، نوران جوهر.