شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يفحص الشحات وهانى قبل مران اليوم بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفحص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، حسين الشحات ومحمد هانى لاعبى الفريق الأول اليوم، الجمعة، قبل المران، لاسيما بعدما خاض الثنائى تدريبات استشفائية الأربعاء الماضى فى الجيم ثم حصلا على راحة أمس الخميس.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، أن الشحات اشتكى من آلام بسيطة فى الركبة بعد مباراة الزمالك، بينما يعانى محمد هانى من إجهاد خفيف فى عضلة السمانة.

الأهلى فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد شريف، ليعزز صدارته لبطولة الدورى برصيد 37 نقطة.

وينتظر أن يلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل أول فبراير فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتى فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتى، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكى فى ربع النهائي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.