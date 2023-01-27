هل يستقيل إتحاد الكرة؟

الشارقة - اميمة ياسر - يعيش اتحاد الكرة المصري فترة عصيبة من الصراعات وشكاوى الأندية خاصة الأهلي والزمالك ، ومما زاد من صعوبة هذه الفترة تقدم لجنة الإنضباط بإستقالتها .

وفي هذا الشأن أثار الإعلامي والرياضي الشهير أحمد شوبير الجدل بعد تغريدة تسائل فيها حول استقالة اتحاد الكرة .

حيث كتب نجم الأهلي السابق أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تغريدة جاءت كالتالي: هل يستقيل اتحاد الكرة؟".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانا بشأن لجنة الانضباط جاء كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر ، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية .

ويُِشدد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي تمسكه بإستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد .

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد علي ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص *وكذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق*

دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع ، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.