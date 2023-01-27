«سجل 7 أهداف فقط هذا الموسم» .. جوليا بولد : ليفربول أخطأ بتجديد عقد محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - تحدثت جوليا بولد، المذيعة بهيئة الإذاعة البريطانية BBC لراديو ميرسيسايد اليوم الخميس، عن المستوى الضعيف الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة للاعب مع الريدز، والتي جعلته ضمن أفضل لاعبي العالم.

وقالت جوليا بولد لراديو (BBC) ميرسيسايد:" هل اتخذ ليفربول القرار الصحيح بتجديد عقد محمد صلاح في الصيف الماضي؟.. الجميع يعلم أن الإدارة قامت بتجديد عقد النجم المصري حتى عام 2025، لكنه لم ينجح سوى في تسجيل 7 أهداف فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأضافت:" سحر صلاح لم يعد يظهر في مباريات ليفربول، لقد حان الوقت لإدراك خطأ ليفربول، أعلم أنه كانت هناك ضجة كبيرة لتجديد تعاقده، وهذا ما حدث في النهاية".

وأكملت:" أتساءل فقط؟ من خلال النظر في الأمر أعتقد أنه يلخص معاناة ليفربول، وأنهم لم يقوموا بأي تعديلات في تشكيل الفريق لمنذ ثلاثة أعوام، لفريق متقدم في السن ولاعب كبير في السن بقدر ما يتمتع به من موهبة رائعة".

وتابعت:" هل كان يجب صرف الأموال التي تم تجديد عقد صلاح بها لمكان آخر في إبرام صفقات أخرى للفريق؟ هل كان من الأفضل بيع صلاح في الصيف عندما كان في أعلى مستوياته".

وأتمت:" لا أعتقد أن صلاح وحده سبب أزمة ليفربول، هناك مشاكل عديدة بالفريق بجميع الخطوط".