رئيس شركة الكرة بالأهلي يحسم الموقف .. القيعي: الخط الهجومي مكتمل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن عدم حاجة فريقه إلى صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحات لقناة النادي الأهلي : «بيرسي تاو عاد من الإصابة، ومحمود كهربا جاهز للمباريات القادمة، ومحمد شريف أيضًا عاد لمستواه المعهود، فالأهلي لا ينقصه أي شيء في الخط الهجومي حاليًا».

وأضاف عدلي القيعي : «كما أن محمد عبد المنعم عاد من الإصابة و ياسر إبراهيم أصبح جاهزًا لخوض المباريات، والأهلي لا يحتاج لأي تدعيمات سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي».

وتابع عدلي القيعي : «تعاقدنا مع صفقات مميزة في فترة الانتقالات الجارية، الثلاثي مروان عطية و خالد عبد الفتاح وكريستو إضافة قوية للأهلي».