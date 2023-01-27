شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه يشهد بطولة الدورى العالمى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل خلال الساعات القليلة الماضية أنطونيو إسبانيوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، إلى القاهرة لحضور فعاليات بطولة الدورى العالمى التى تقام بمصر فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى بصالة ستاد القاهرة.

ويشارك في البطولة دول ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين تايبيه، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، الاكوادور، انجلترا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، لاتفيا، لوكسمبورج، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بيرو، الفليبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سكوتلندا، صربيا، سلوفاكيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، تركمستان، اوكرانيا، الإمارات العربية ، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم

وتقام السبت 28 يناير مسابقات الكاتا رجال فى التاسعة صباحا وينطلق منافسات دورى المجموعات فى تمام الساعة 10.30 صباحا ودور ربع النهائى فى تمام الساعة 6.45 مساء ودور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.