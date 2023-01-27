شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمزة المثلوثى بمزق فى السمانة ويغيب عن الزمالك أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمزق فى السمانة قطره سنتمتر ونصف، ليتأكد غيابه عن مواجهة الفارس الأبيض وفيوتشر، المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة أسامة نبيه خدمات عنصر وركيزة أساسية فى تشكيل الفريق الأبيض وهو حمزة المثلوثى مدة تتراوح من 10 إلى 14 يوماً، بعد إصابته بمزق فى السمانة، ويعكف المدير الفني على تجهيز البديل فى الوقت الحالي.

في سياق مختلف، وضع أسامة نبيه المدير الفني الجديد لفريق الزمالك مع اللاعبين خطة العبور بسفينة الفريق الأبيض إلى بر الأمان، وعلى رأسها استعادة الروح التي فٌقدت خلال الفترة الماضية، والتعلم من أخطأء الماضى وغلق صفحاته بحلوها ومرها والتركيز على القادم لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويعقد نبيه جلسات يومية مكثفة مع اللاعبين أكد فيها أنهم من أفضل اللاعبين في مصر،وما زالوا أبطال الدورى المصرى لموسمين متتالين، من أجل الشد من أزرهم، وتحفيزهم على التعويض في المباريات المقبلة خصوصاً أن الموسم الحالي ما زال طويلاً ، مذكرهم بسيناريو الموس الماضى عندما عادوا من بعيد وتوجوا باللقب.

وحرص أسامة نبيه على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة والاستعداد لها بكل قوة، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وتصحيح مسار الفريق ، مؤكداً أن الجميع داعم ومساند للفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في كافة البطولات، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعودة مرة أخرى لمسيرة الانتصارات.

وأكد نبيه أنه لا بد من الوقوف بجانب الفريق الأبيض، مشيراً إلى أنه يثق فى قدرات اللاعبين فى العودة مجدداً إلى الانتصارات فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وأنه سوف يكافح ويجتهد من أجل عودة الفريق للطريق الصحيح، وذلك بدعم مجلس الإدارة والجمهور، موضحاً أنه يتمنى أن يكون سبباً بسيطاً في اسعاد الجماهير.