شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الجمعة، باستاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران أمس من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وبدأ كولر دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية، والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، لكونها أهم مباراة فى البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتى فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتى، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكى فى ربع النهائي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.