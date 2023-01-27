شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرسم خطة عودة الانتصارات للزمالك فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أسامة نبيه المدير الفني الجديد لفريق الزمالك مع اللاعبين خطة العبور بسفينة الفريق الأبيض إلى بر الأمان، وعلى رأسها استعادة الروح التي فٌقدت خلال الفترة الماضية،والتعلم من أخطأء الماضى وغلق صفحاته بحلوها ومرها والتركيز على القادم لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويعقد نبيه جلسات يومية مكثفة مع اللاعبين أكد فيها أنهم من أفضل اللاعبين في مصر،وما زالوا أبطال الدورى المصرى لموسمين متتالين، من أجل الشد من أزرهم، وتحفيزهم على التعويض في المباريات المقبلة خصوصاً أن الموسم الحالي ما زال طويلاً ، مذكرهم بسيناريو الموس الماضى عندما عادوا من بعيد وتوجوا باللقب.

وحرص أسامة نبيه على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة والاستعداد لها بكل قوة، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وتصحيح مسار الفريق ، مؤكداً أن الجميع داعم ومساند للفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في كافة البطولات، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعودة مرة أخرى لمسيرة الانتصارات.

أكد نبيه إنه لا بد من الوقوف بجانب الفريق الأبيض، مشيراً إلى أنه يثق في قدرات اللاعبين في العودة مجددا إلى الانتصارات في المباريات، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سوف يكافح ويجتهد من أجل عودة الفريق للطريق الصحيح، وذلك بدعم مجلس الإدارة والجمهور، موضحاً أنه يتمنى أن يكون سبباً بسيطاً في إسعاد الجماهير.