شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب فى مواجهة مثيرة بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة وذلك بعدما خاض 15 مباراة، فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 25 يحتل بها المركز السادس فى جدول الترتيب.

وصرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى 10 آلاف جنيه مكافأة الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين يوم الإثنين الماضى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

كما أثنى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على مستوى محمود علاء، مدافع الفريق الساحلى، خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن محمود علاء لاعب يمتلك خبرة ولا يحتاج لتقييم.

يدخل المقاولون المباراة متسلحا بمعنويات كبيرة، نظرا للنتائج ال مميزة التى حققها شوقى غريب، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق فى الثالث من أغسطس الماضى، حيث قاد شوقى غريب المقاولون العرب فى 22 مباراة، حتى الآن، حقق خلالها 11 انتصارا، وتعادل فى 7 مباريات وخسر 4 لقاءات فقط خلال الموسمين الماضى والجارى.

وأعرب شوقى غريب مدرب المقاولون عن سعادته بالفوز المثير الذى حققه فريقه على الداخلية، وقال غريب فى تصريحات صحفية: كان لدينا خطوات منذ أن تولينا مسئولية الفريق، البعض شكك فى انتصاراتنا الموسم الماضى ولكننا استمررنا على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجاري.