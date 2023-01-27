شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب نقل معسكر الإسماعيلى قبل مواجهة الداخلية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، نقل معسكر الفريق المغلق خارج مقر النادي استعدادًا لملاقاة الداخلية ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين نفسيا والابتعاد عن أي موشرات خارجية تحضيرا لتلك المواجهة التى تعد من أهم لقاءات هذا الموسم سعيًا وراء تصحيح الوضع الحالي الذى لا يليق بإسم النادي الكبير ولا يرضي جماهيره.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق الداخلية اليوم الجمعه فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 16 من عمر المسابقة المحلية.

وتشهد هذه المباراة عودة محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباراتي طلائع الجيش وأسوان.