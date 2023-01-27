شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على حالة مصابى الأهلى قبل رحلة مونديال الأندية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على جاهزية كل اللاعبين المصابين قبل السفر إلى المغرب غداً ، السبت، لخوض منافسات كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل، عقب انتظام كل اللاعبين المصابين في التدريبات الجماعية، وجاهزية باقي اللاعبين الذين اشتكوا من إجهاد عضلي قبل خوض مباراته الأخيرة ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري.

واطمأن كولر على جاهزية محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بعد انتظامهما في المران الجماعي للأهلي بعد مباراة البنك الأهلي وباتا جاهزين لتدعيم قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب.

كما اطمأن كولر على جاهزية كلا من علي معلول ومحمد هاني وحسين الشحات بعد حصولهما على راحة إضافية عقب شكواهم من إجهاد عضلي قبل مباراة البنك الأهلي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بهم في هذه المواجهة ومنحهم الراحة الكافية للاستفادة منهم في منافسات كأس العالم للأندية.