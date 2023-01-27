شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستدرج الداخلية اليوم بحثا عن الانتصار الأول مع ميدو فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية، فى اللقاء المقرر له الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 9 نقاط بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا، بينما بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة فى المركز الرابع عشر.

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 6 مباريات خسر فى الأولى من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، ثم خسر من حرس الحدود بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق واخيراً تعادل مع أسوان سلبياً.

من جانبه، حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة فريق الداخلية بالفيديو من أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق المنافس، وحذر الجهاز الفنى لاعبيه من خطورة الجانب الهجومى لفريق الداخلية، لاسيما أنه خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بصعوبة شديدة وفى الوقت القاتل.

وعاد محمود الشبراوى جناح الاسماعيلى للمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وذلك بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا وحرمته من التواجد بآخر مباراتين.