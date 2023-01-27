شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجهّز ملفا بتفاصيل أزمة رحيل كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهّز مسئولو اتحاد الكرة، ملفا كاملا عن أزمة رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم باستقالته وسط جدل كبير في الشارع الرياضي.

وتضمن ملف اتحاد الكرة شرح كافة التفاصيل الخاصة براتب كلاتنبرج، ومستحقاته المتأخرة، خاصة أن الخبير الإنجليزي حصل على مقدم عقده لمدة شهرين يخصم من الراتب الشهري وبالتالي عند تسوية المستحقات لن يكون لكلاتنبرج مستحقات متأخرة.

وفنَّد اتحاد الكرة في ملف كلاتنبرج بداية الأزمة والإجازات التي تحصل عليها رئيس لجنة الحكام المستقيل، سواء الإجازة المدفوعة مثل إجازة الكريسماس أو الإجازة غير المدفوعة مثل فترة كأس العالم كما تنص بنود العقد.

وتضمن ملف الجبلاية مطالبة الاتحاد للخبير الإنجليزي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ راتب شهرين، بالإضافة إلى كافة المراسلات بين الاتحاد ورئيس لجنة الحكام السابق، وبداية الأزمة يوم الأحد الماضي حينما أبلغهم أنه متواجد في أحد البنوك ثم أرسل رسالة يوم الاثنين التالي يؤكد سفره خارج مصر لعدم شعوره بالأمان رغم أنه يقيم في أحد الفنادق الفاخرة.