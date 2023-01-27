شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه أسوان فى مواجهة متكافئة بالدورى المصرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الطلائع أمام نظيره أسوان، فى المباراة المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر اليوم الجمعة على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

يحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا، بينما يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة.

يدخل أسوان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى أزمة قيد اللاعبين الجدد بعد التواصل مع المسئولين عن اتحاد الكرة، حيث النادى بسداد مبلغ 300 ألف جنيه بما يمثل 10% من قيمة مديونية النادى لدى اتحاد الكرة والتى تبلغ ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وتم فتح القيد لنادى أسوان لتوثيق عقود اللاعبين الجدد ودفع رسوم التوثيق المستحقة.

فى المقابل، عكف محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات أسوان فى الدورى، وآخرها مباراته مع الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة للمسابقة التى انتهت بالتعادل السلبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق، ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة أسوان مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.