شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعاهدون على تصحيح المسار فى مباراة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد الجهاز الفني للزمالك واللاعبين على أن تكون مباراة فيوتشر المقبلة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بداية الانطلاقة لتصحيح أوضاع الفريق الأبيض.

وغابت الانتصارات عن ميت عقبة طوال الفترة الماضية ولم يحقق الفريق أي انتصار في 2023، بعد تلقى ثلاث هزائم أمام الأهلى وأسوان وغزل المحلة وتعادلين أمام الداخلية، والاتحاد السكندرى بالدورى فضلاً عن توديع بطولة كأس مصر بعد الخسارة بركلات الترجيح من بيراميدز.

يعتزم أسامة نبيه إعادة لاعبى الفريق الأبيض إلى مراكزهم داخل الملعب، في المباريات المقبلة حتى يمنحهم تركيزهم الذى فقدوه مع الجهاز السابق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للزمالك خلفًا لفيريرا، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.