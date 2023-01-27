شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يقترب من مواجهة جنوب السودان وأوغندا وديًا فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، من الاتفاق على 3 مباريات ودية يخوضها شباب الفراعنة الشهر المقبل، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تنظمها مصر بمشاركة 12 منتخبا.

وقطع اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر شوطا كبيرا فى الاتفاق مع ثلاثة منتخبات، بات الأقرب منهم منتخبى جنوب السودان وأوغندا، فى ضوء المفاوضات الجارية لتنظيم وديات مع هذه المنتخبات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، حيث تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسى مدربًا عامًا، حمدى حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، شادى الجيلانى محلل أداء، هاجد هانى رئيس الجهاز الطبى، ناصر هريدى أخصائى أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدنى، أحمد ممدوح أخصائى تدليك، واللواء عبد الجليل إمام المدير الإدارى للمنتخب، وأحمد ايهاب إدارى، علاء سعيد مسئول المهمات.