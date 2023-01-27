شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع سفارة مصر لتجهيز ترتيبات إقامة البعثة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادي الأهلي مع السافرة المصرية في المغرب من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة بعثة الفريق الأحمر في مدينة طنجة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل.
ويحرص مسئولو النادي الأهلي على التواصل مع السافرة المصرية واللجنة المنظمة من أجل معرفة أماكن الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في المغرب، بخلاف الاطمئنان على تهيئة كل الأجواء لنجاح الفريق الأحمر في مشواره بكأس العالم للأندية.
على صعيد ردود أفعال مباراة البنك الأهلي ، فقد أعرب مارسيل كولر عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تحسم مسابقة الدوري، خاصة أن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط ، وأوضح كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أن مباراة البنك لن تكون سهلة، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك، واللعب بعد 48 ساعة فقط أمام البنك الأهلي".
وواصل حديثه: "خلقنا فرصًا أمام المنافس، ولكن سجلنا هدفًا وحيدًا لمحمد شريف، وعلى المستوى الشخصي سعيد بمواصلة اللاعب تسجيل الأهداف" ، وأكد المدير الفني أن فلسفته كمدرب تتلخص في القتال خلال كل مباراة يخوضها الفريق من أجل تحقيق الفوز.