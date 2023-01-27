شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع سفارة مصر لتجهيز ترتيبات إقامة البعثة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادي الأهلي مع السافرة المصرية في المغرب من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة بعثة الفريق الأحمر في مدينة طنجة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أول فبراير المقبل.

ويحرص مسئولو النادي الأهلي على التواصل مع السافرة المصرية واللجنة المنظمة من أجل معرفة أماكن الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في المغرب، بخلاف الاطمئنان على تهيئة كل الأجواء لنجاح الفريق الأحمر في مشواره بكأس العالم للأندية.

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الاكتفاء بإبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحيث يغلق الملف عقب الانتهاء من ضم مهاجم أجنبي سوبر، لتلبية احتياجات الجهاز الفني، والذي تعمل عليه إدارة الأهلي في الوقت الحالي.