شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الدورى العالمى للكاراتيه باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 27 يناير الجارى بمشاركة 61 دولة من مختلف دول العالم.

والدول التى قامت بالتسجيل في البطولة هي: ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين تايبيه، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، الاكوادور، انجلترا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، لاتفيا، لوكسمبورج، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بيرو، الفليبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سكوتلندا، صربيا، سلوفاكيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، تركمستان، اوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم

وتبدأ البطولة اليوم الجمعة فى تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت القاهرة بمنافسات الكاتا سيدات، بجانب انطلاق منافسات اليوم الأول من دورى المجموعات فى تمام الساعة 10.30 صباحا ويتبعها منافسات دور ربع النهائى فى تمام الساعة 6.15 مساء وينطلق دور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -60 كجم رجال، و -67 كجم رجال، -75 كجم رجال، و -50 كجم سيدات، و -55 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.

وتقام يوم السبت 28 يناير مسابقات الكاتا رجال فى التاسعة صباحا وينطلق منافسات دورى المجموعات فى تمام الساعة 10.30 صباحا ودور ربع النهائى فى تمام الساعة 6.45 مساء ودور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.

وتقام يوم الأحد 29 يناير مباريات الميداليات البرونزية الساعة 10 صباحا وتقام المباريات النهائية فى منافسات الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات فى تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء ويتبعها حفل توزيع الجوائز على أصحاب الميداليات فى البطولة.