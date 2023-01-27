شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم عروض الإعارة للاعبيه الشباب قبل غلق القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم مصير العروض التي وصلت عدد من لاعبي فريق الشباب للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل غلق باب القيد بنهاية فترة يناير الجاري، في ظل تلقى أكثر من لاعب عروضا من أندية الدوري الممتاز لتدعيم صفوفها قبل غلق الميركاتو الشتوى.

وتلقى أكثر من لاعب عروضا للإعارة والرحيل عن الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، مثل محمد مغربي ومصطفى سعد وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ، من عدة أندية مثل سموحة وسيراميكا وحرس الحدود والداخلية والبنك الأهلي، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لرحيل أكثر من لاعب.

ولا يمانع كولر في رحيل أكثر من لاعب من لاعبي الأهلي الشباب من أجل الحصول على فرصة أكبر في المشاركة في المباريات واكتساب الخبرات الكافية، قبل العودة إلى الأهلي والمنافسة على حجز مكان أساسي في قائمة الفريق الأحمر، وهو الأمر الذي حدث مع أكثر من لاعب مثل محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وغيرهم من اللاعبين.